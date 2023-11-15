Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ММ
    А что, надо интересоваться предателями? С какой целью интересуетесь?Не пора ли на...
  • Лев Сивохин
    Вопрос правильно поставлен. но на то должна быть государственная воля и у нас нет таких людей как Судоплатов.Не пора ли на...
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Путин уже не намекает, а говорит прямо: Зависимости от Запада приходит конец – РФ обретает полный технологический суверенитет

Путин уже не намекает, а говорит прямо: Зависимости от Запада приходит конец – РФ обретает полный технологический суверенитет

Как много лет строились наши экономические отношения с Западом? Мы по льготным ценам продавали им энергоносители и другое сырьё, получая за это одобрительные похлопывания по плечу и обещания поделиться современными технологиями.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Россия была и остаётся в числе лидеров атомной энергетики, освоения космоса, IT-технологий. Поэтому, точки роста - имеются.....ТОГДА ТОЛЬКО ВПЕРЁД
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16 час.
Я ЕСМЬ открытая дверь
Нужен Духовный строй.
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14 час.
лл
лина любимцева
Если все сказанное ПРАВДА, ТО ЭТО ПРЕКРАСНО!!  Одобряю!!
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14 час.

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