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Русский Днепропетровск

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Славянск-Краматорск: Драпатый бросил батальоны ВСУ в «контрнаступ». Что происходит на севере агломерации

Славянск-Краматорск: Драпатый бросил батальоны ВСУ в «контрнаступ». Что происходит на севере агломерации

Радомир Маркуш 12 сентября 2026 г., 18:06   Психический контрудар противника захлебывается в собственной крови В районе Красного Лимана, где ВСУ несколько ….

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