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The Eurasia Daily news agency

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FSB expert: In Russia, there is a "huge, branched " network of the enemy

FSB expert: In Russia, there is a "huge, branched " network of the enemy

In Russia, there is a huge branched network that damages the national security of the country. This was stated by an expert, a historian of the special services, Sergei Ratz, in a video distributed by the Public Relations Center of the FSB of Russia.

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