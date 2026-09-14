In Russia, there is a huge branched network that damages the national security of the country. This was stated by an expert, a historian of the special services, Sergei Ratz, in a video distributed by the Public Relations Center of the FSB of Russia.
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