Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

132 подписчика

167 студентов были зачислены в САФУ на целевое обучение

167 студентов были зачислены в САФУ на целевое обучение

Теперь им нужно подписать договор с работодателем и предоставить его в приёмную комиссию.По словам исполняющего обязанности ректора САФУ Павла Марьяндышева, наиболее востребованные специальности связаны с проектированием и строительством кораблей, судов и объектов океанотехники, а также с производством и обслуживанием энергетических установок и автоматизированных систем для кораблей и судов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх