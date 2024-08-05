167 студентов были зачислены в САФУ на целевое обучение

Теперь им нужно подписать договор с работодателем и предоставить его в приёмную комиссию.По словам исполняющего обязанности ректора САФУ Павла Марьяндышева, наиболее востребованные специальности связаны с проектированием и строительством кораблей, судов и объектов океанотехники, а также с производством и обслуживанием энергетических установок и автоматизированных систем для кораблей и судов.