167 студентов были зачислены в САФУ на целевое обучение

Теперь им нужно подписать договор с работодателем и предоставить его в приёмную комиссию.По словам исполняющего обязанности ректора САФУ Павла Марьяндышева, наиболее востребованные специальности связаны с проектированием и строительством кораблей, судов и объектов океанотехники, а также с производством и обслуживанием энергетических установок и автоматизированных систем для кораблей и судов.
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