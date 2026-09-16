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Царьград

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ФРС повысила ставку до 4% годовых после заседания

ФРС повысила ставку до 4% годовых после заседания

ФРС, завершив двухдневное заседание в среду, впервые за три года единогласно повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,75-4% годовых, уделяя основное внимание борьбе с высокой инфляцией в США, сообщил председатель Уорш.

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