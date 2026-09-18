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Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября

Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября

Мендель обвинила Зеленского в смерти Украины. ВС РФ уничтожают противника и технику. Эксперт раскрыл цели подрывной деятельности Киева в Африке .

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