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Многие огородники – приверженцы природного земледелия – активно используют на своих участках биологические препараты, которые ускоряют разложение органики, стимулируют иммунитет растений и подавляют распространение патогенных микроорганизмов

Многие огородники – приверженцы природного земледелия – активно используют на своих участках биологические препараты, которые ускоряют разложение органики, стимулируют иммунитет растений и подавляют распространение патогенных микроорганизмов

﻿﻿Многие садоводы, являющиеся приверженцами натурального земледелия, активно используют на своих участках биологические препараты, ускоряющие разложение органики, стимулирующие иммунитет растений, подавляющие распространение болезнетворных микроорганизмов.

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