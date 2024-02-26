Многие огородники – приверженцы природного земледелия – активно используют на своих участках биологические препараты, которые ускоряют разложение органики, стимулируют иммунитет растений и подавляют распространение патогенных микроорганизмов

Многие садоводы, являющиеся приверженцами натурального земледелия, активно используют на своих участках биологические препараты, ускоряющие разложение органики, стимулирующие иммунитет растений, подавляющие распространение болезнетворных микроорганизмов.
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