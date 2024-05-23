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Царьград

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Бахмутская бригада заблокировала наступление русских под Харьковом. Боеприпасы прибыли: Остаются на месте – Рёпке

Бахмутская бригада заблокировала наступление русских под Харьковом. Боеприпасы прибыли: Остаются на месте – Рёпке

Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что украинцы заблокировали стремительное наступление русской армии под Харьковом.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А потом эти всушники попадают в плен и говорят,что не хотели воевать....
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15 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Так они ж все хлебопеки и рядом проходили... Никакого плена этой мерзости...
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15 час.
МБ
Михаил Бердников
Котёл дожидается недошедших
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14 час.

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