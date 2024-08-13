Аэродинамические хитрости из разных эпох

С тех пор, как шесть лет назад я побывал в английском Гудвуде на «Фестивале скорости», мы на «Моторе» стараемся не пропускать это замечательное мероприятие, и каждый год рассказывать о выставлявшихся там исторических машинах.
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