NYT: хакеры украли данные богатейших коллекционеров искусства в мире

Группировка хакеров RansomHub провела кибератаку на сайт аукционного дома Christieʼs. Злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации о клиентах этой структуры, пишет The New York Times (NYT).
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