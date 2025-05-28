Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко договорился о трансфере с «Локомотивом», утверждаетНападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко договорился о трансфере с «Локомотивом», утверждает Sport Baza.
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