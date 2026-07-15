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Аргументы недели

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У берегов Одессы атаковали судно с гражданами Азербайджана

У берегов Одессы атаковали судно с гражданами Азербайджана

14 июля около 15:15 по местному времени у побережья Одессы гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке беспилотника, — сообщил МИД Азербайджана на своей официальной странице в соцсети X.

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