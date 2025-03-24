Двухлетняя девочка попала в реанимацию после пожара в Новосибирске

Шалость с огнем довела до беды в Новосибирске. В больницу попала девочка-дошкольница. «Двухлетняя девочка в реанимации после пожара в Калининском районе, – рассказал на оперативном совещании начальник Главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
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