Двухлетняя девочка попала в реанимацию после пожара в Новосибирске

Шалость с огнем довела до беды в Новосибирске. В больницу попала девочка-дошкольница. «Двухлетняя девочка в реанимации после пожара в Калининском районе, – рассказал на оперативном совещании начальник Главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.