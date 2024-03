Юрий Ильинов

В США раскрыли, какую ошибку в отношении России осознал Зеленский Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев потеряет Одессу перед завершением конфликта Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского был шанс избежать развала страны. По мнению эксперта, для этого украинскому лидеру необходимо было в самом начале конфликта согласиться на мирное урегулирование. «Я думаю, что Зеленский сейчас осознал, что нужно было заключить мирное соглашение в марте 2022 года. <…> Но теперь Россия не будет с ним договариваться, пока Украина контролирует Одессу», заявил бывший аналитик. Джонсон считает, что перед тем как закончится украинский конфликт, мир увидит «русских в Киеве». По его мнению, Зеленский уже не сможет изменить сложившуюся ситуацию.