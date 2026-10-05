Заражений чумой в Иркутской области не было: инфекционист Викулов опроверг слухи

Изначально специалисты предположили чуму, поскольку женщина имена "специфическое место работы". Врачам важно было исключить этот вариант.
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