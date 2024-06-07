В детской библиотеке №5 с целью профилактики преступлений, связанных с использованием компьютерной техники и в рамках профилактической акции ´Декада кибербезопасности´ была оформлена тематическая полка ´Внимание! Киберпреступность´.
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