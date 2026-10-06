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Гусева и Овчинников одержали победу на этапе юниорского Гран‑при России в Москве

Гусева и Овчинников одержали победу на этапе юниорского Гран‑при России в Москве

Таисия Гусева и Даниил Овчинников победили на втором этапе юниорского Гран‑при в Москве среди спортивных пар.

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