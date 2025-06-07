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Новые реалии: Как признание Украины террористическим государством изменит международные отношения

Новые реалии: Как признание Украины террористическим государством изменит международные отношения

Новые реалии: Как признание Украины террористическим государством изменит международные отношения Ирэн ОрлонскаяПосле серии терактов на территории России, которые, по мнению российских властей, были организованы и осуществлены Службой безопасности Украины (СБУ), президент Владимир Путин сделал заявление о необходимости признания Украины террористическим государством.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Давно пора было это сделать! С террористами - обращаться соответственно!
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17 час.
Анастасия Гончарова
а террористов надо   уничтожать вместе с их главарями
Ответить
13 час.
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