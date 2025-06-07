Новые реалии: Как признание Украины террористическим государством изменит международные отношения Ирэн ОрлонскаяПосле серии терактов на территории России, которые, по мнению российских властей, были организованы и осуществлены Службой безопасности Украины (СБУ), президент Владимир Путин сделал заявление о необходимости признания Украины террористическим государством.