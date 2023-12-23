В Африке обнаружены новые жаворонки

Исследователи из Упсальского университета вместе с коллегами из Шведского музея естественной истории, Гётеборгского университета и учреждений семи других стран изучили взаимоотношения между пятью близкородственными видами жаворонков, обитающими в Африке к югу от Сахары.
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