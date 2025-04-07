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Владимир Ефимов: 194 социальных объекта возводят инвесторы в Москве

Владимир Ефимов: 194 социальных объекта возводят инвесторы в Москве

В Москве на разных стадиях строительных работ находятся 194 социальных объекта. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, их возводят за счет внебюджетных средств во всех округах города.

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