"Черниговоблэнерго" сообщил об отключении электроэнергии у 100 тыс. человек

В Черниговской области более 100 тыс. потребителей остались без электроснабжения. Инцидент произошел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском и Корюковском районах из-за повреждения энергетического объекта, сообщила компания "Черниговоблэнерго".
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