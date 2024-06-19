Что и зачем Киев скрывает последствия мощных взрывов в Запорожье: Карта специальной военной операции на Украине на 19 июня 2024 года Юлия СоколоваВ ночь на сегодня в Запорожье прогремели мощные взрывы, оставившие жителей и экспертов в растерянности относительно их происхождения.