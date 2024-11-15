NYT: Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряжённости между Вашингтоном и Тегераном

Американский миллиардер Илон Маск, который в период предвыборной президентской гонки в США всецело поддерживал Дональда Трампа, а после его официальной инаугурации должен возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), похоже, уже занялся решением внешнеполитических проблем.