Она вновь заявила, что давить надо именно на Россию, а не на Украину, как в последнее время делают США.
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