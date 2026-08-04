Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Провокация и беспредел. В школах и вузах Югры ученицы начали надевать никабы и хиджабы, игнорируя все законы

Провокация и беспредел. В школах и вузах Югры ученицы начали надевать никабы и хиджабы, игнорируя все законы

Капитал страны Акция против установленных правил внешнего вида в Югре набирает обороты. С октября 2025 года учебные заведения округа перешли на строгий светский дресс-код.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Депортировать всех с дактилоскопированием( навсегда и безвозвратно), кто не чтит Законы РФ. Лишать купленных паспортов и всеми кишлаками- на родину- там пусть носят что угодно.
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1 м.
Сергей Алексеев
Полностью поддерживаю...
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1 м.
Сергей Алексеев
Стремление нарушать законы и правила страны это сепаратизм, однозначное лишение гражданства семей и выдворение.
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1 м.