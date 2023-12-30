Операции при катаракте: виды, подготовка, длительность, реабилитационный период

Зрение — необходимое чувство для каждого человека. Снижение его остроты влечет за собой массу проблем, начиная от сложностей, связанных с осуществлением трудовой деятельности, и заканчивая бытовыми трудностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии