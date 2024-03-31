Исследование предполагает, что процессы, лежащие в основе гипертонии, могут начаться еще в детстве

Дети и подростки, живущие с избыточным весом или ожирением, с большей вероятностью будут иметь высокое артериальное давление во взрослом возрасте (в возрасте 50–64 лет), что позволяет предположить, что процессы, лежащие в основе этого заболевания, могут начаться еще в детстве, предполагает новое исследование, которое будет представлено в этом году на Европейском конгрессе по проблемам ожирения (ECO).