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Живая Кубань

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Друг или враг? Как ИИ вытесняет друзей из соцсетей и управляет поведением пользователей

Друг или враг? Как ИИ вытесняет друзей из соцсетей и управляет поведением пользователей

Друг или враг? Как ИИ вытесняет друзей из соцсетей и управляет поведением пользователей«Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представили ежегодное исследование «Развитие новых коммуникационных интернет-технологий в России и в мире».

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