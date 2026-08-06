Друг или враг? Как ИИ вытесняет друзей из соцсетей и управляет поведением пользователей«Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представили ежегодное исследование «Развитие новых коммуникационных интернет-технологий в России и в мире».