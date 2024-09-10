Ubisoft не повторит ошибок прошлого — The Crew 2 и The Crew Motorfest получат офлайн-режим Ма...

Ubisoft не повторит ошибок прошлого — The Crew 2 и The Crew Motorfest получат офлайн-режимМартовское отключение серверов гоночной MMO-аркады The Crew не только спровоцировало активистов на запуск кампании «Прекратите убивать игры», но и заставило Ubisoft задуматься о долговечности своих продуктов.
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