Ubisoft не повторит ошибок прошлого — The Crew 2 и The Crew Motorfest получат офлайн-режим Ма...

Ubisoft не повторит ошибок прошлого — The Crew 2 и The Crew Motorfest получат офлайн-режимМартовское отключение серверов гоночной MMO-аркады The Crew не только спровоцировало активистов на запуск кампании «Прекратите убивать игры», но и заставило Ubisoft задуматься о долговечности своих продуктов.