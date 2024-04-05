В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС

В одном из районов Хабаровска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за радиации. Повышенный радиационный фон был зафиксирован в промзоне в районе улиц Суворова и Сидоренко, где находится пункт приёма металлолома.
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