Лидер Сербии Александр Вучич наконец-то определился, на какой стул сесть. Он признался, что уважает Россию и остальные страны БРИКС, но тот, кто говорит о его стремлении присоединиться к ассоциации – просто ненормальный.
«Они вставили мне какой-то чип». Вучич предал Россию ради «кружевных трусиков»
Комментарии
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Леонид Руси
Так возможно 2 варианта... Либо Вучич педераст... и любит кружевные трусики и ролевые игры... лмбо он нехристь окаянный... не православный, а атеист... раз хочет войти в Sоюз Sатанистов, т.е. ЕС. В любом случае... пидор вертлявый, а не мужик )))
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7 час.
Galina Bobryasheva
Не к любви, конечно. Принуждают к подчинению.
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6 час.
Катерина
А могли мы ТОГДА за кого-то заступиться? Сами разодраны были...
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2 час.
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