Запад рассматривает возможность защиты судов с украинским зерном на новых коридорах поставок

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Anlrey Boracow

Если эта защита будет без "крыши" НАТО, то этой защиты просто не будет. Что такое ВМС Болгарии и Румынии? Это, дорогие мои товарищи, выражаясь простым военно-морским языком, который на Флоте заменяет все остальные языки - так вот, ВМС Болгарии и Румынии это не более чем ХУЕ...А ИЗ ПОД НОГТЕЙ. Именно это и есть. Что есть у Болгарии из боевых кораблей? То, что осталось от Болгарии социалистической, то есть пяток пароходиков не выше 3-го ранга с весьма ограниченными тактико-техническими характеристиками. У Румынии примерно то же самое. Если брать ВМС УкРуины, на 21.02.2022, то это был практически реальный Флот, если его сравнивать с Болгарией и Румынией в одном стакане! Если не будет "крыши" НАТО, то для болгар и румын это будет даже не Цусима, это будет Синоп в чистом виде.