Захарова: инициатива Макрона по коалиции для борьбы с ХАМАС чревата эскалацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании региональной коалиции для борьбы с ХАМАС чревата эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке.
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