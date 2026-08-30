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Царьград

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Шамиль Тарпищев предсказал сюрпризы на US Open для русских теннисистов

Шамиль Тарпищев предсказал сюрпризы на US Open для русских теннисистов

Президент ФТР Шамиль Тарпищев ожидает сюрпризы от русских на US Open-2026, стартующем 30 августа. В одиночном разряде примут участие 14 теннисистов.

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