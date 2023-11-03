В Архангельске ликвидируют опасный пешеходный переход на Воскресенской улице

На Воскресенской улице в Архангельске уберут пешеходный переход, который создает аварийные ситуацииВ центре Архангельска решили ликвидировать пешеходный переход на пересечении Воскресенской улицы и проспекта Чумбарова-Лучинского.
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