TWIGA: сегментация российского рынка смартфонов усилилась

За последние 2,5 года предпочтения российских покупателей смартфонов заметно различаются в зависимости от социально-профессиональной группы: одни бренды теряют знание аудитории, другие, напротив, быстро наращивают его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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