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TWIGA: сегментация российского рынка смартфонов усилилась

TWIGA: сегментация российского рынка смартфонов усилилась

За последние 2,5 года предпочтения российских покупателей смартфонов заметно различаются в зависимости от социально-профессиональной группы: одни бренды теряют знание аудитории, другие, напротив, быстро наращивают его.

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