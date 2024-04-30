Дмитрий Губерниев: «Критерии попадания в сборную очень странные. Я жду, когда проснется комитет спортсменов-молчунов»

В частности, комментатор порассуждал об авторитете россиян в международном сообществе. – У борцов Михаил Мамиашвили (глава Федерации спортивной борьбы России – Sports) – фигура авторитетная, а у нас Виктор Майгуров был первым вице-президентом IBU (Международного союза биатлонистов) в свое время, но авторитета там как не было, так и нет.