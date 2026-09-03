Преподаватель йоги Ломтева объяснила, как начать медитировать

Психолог и преподаватель йоги Елена Ломтева посоветовала новичкам не пытаться полностью избавиться от мыслей во время медитации, а возвращать внимание к дыханию или другому объекту, сообщает kp.
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