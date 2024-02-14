«Как мы стали ненавидимы русскими»: В Польше начали осознавать, что быть «собачкой, лающей по команде США», очень невыгодно.
Поляки рассуждают: «Как мы стали ненавидимы русскими»
Комментарии
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Олег Самойлов
Насчет белорусов, если можно, подробнее, хорошо?
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10 час.
лл
лина любимцева
Так пшеки - шакалье. И чему они тогда удивляются? КТО любит шакалов?
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5 час.
Виталий Кирпиченко
Сильную Россию если не будукт любить, то уважать уж точно будут. Надо только стать сильной.
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5 час.
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