Театр абсурда
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Театр абсурда

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Поляки рассуждают: «Как мы стали ненавидимы русскими»

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Комментарии
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Олег Самойлов
Насчет белорусов, если можно, подробнее, хорошо?
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10 час.
лл
лина любимцева
Так пшеки - шакалье. И чему они тогда  удивляются? КТО любит шакалов?
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5 час.
Виталий Кирпиченко
Сильную Россию если не будукт любить, то уважать уж точно будут. Надо только стать сильной.
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5 час.

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