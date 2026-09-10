Ten AI Jobs That Pay Up To 85% More Than Traditional Tech Jobs Tech professionals who add AI skills to their existing expertise can earn significantly more than those in traditional roles, according to a September 2026 study by software talent marketplace Lemon.
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