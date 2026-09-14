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Тюменцы доказывают высокий уровень профмастерства на всероссийском уровне

Тюменцы доказывают высокий уровень профмастерства на всероссийском уровне

ТЮМЕНЬ, 14 сентября 2026 года. Две громкие новости пришли из сферы профессионального образования и промышленности региона.

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