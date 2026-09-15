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ЦБ оценил вклад роста цен на топливо в инфляцию в 0,7-0,8 п. п.

Прямой вклад роста цен на моторное топливо в инфляцию в России составляет порядка 0,7-0,8 процентных пункта, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в кулуарах форума РБК Capital Markets.

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