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Царьград

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Шэрон Стоун защитила свои права на костюмы после неприятного опыта

Шэрон Стоун защитила свои права на костюмы после неприятного опыта

Актриса Шэрон Стоун, известная по фильму «Основной инстинкт», изменила контракты после неприятного опыта.

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