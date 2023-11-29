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РФ продолжает подготовку к участию Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ

Российская сторона продолжает подготовку к встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье, несмотря на противодействие ряда западных стран.

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