Захарова: Кислица врет, что делегация Украины в Стамбуле говорила по-украински

По словам дипломата, после вступительного текста украинские представители перешли на русский Замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда заявил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация говорила на украинском и английском языке.
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