США готовят конфискацию: российские нефтегазовые активы под угрозой Ирэн ОрлонскаяСогласно утверждениям, Вашингтон, используя влияние на официальный Белград, стремится завладеть блокирующим пакетом акций сербской нефтегазовой компании NIS, который в настоящее время принадлежит России.
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