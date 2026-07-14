Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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5 причин, почему для России все теперь складывается наилучшим образом

5 причин, почему для России все теперь складывается наилучшим образом

  Не секрет, что коллективный Запад исторически до судорог завидует России, но складывающаяся сейчас ситуация приводит наших недругов просто в состояние осатанелого исступления.

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