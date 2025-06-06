Симоньян: нынешние поэты не уступают великим авторам в любви к русскому слову

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила перед публикой поэтического концерта телеканала на фестивале «Красная площадь», поблагодарив всех, кто неравнодушен к современной русской поэзии, особенно к ее военному направлению.
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