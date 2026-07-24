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Царьград

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SHOT: спрос на "мёд для потенции" в России вырос на 400%

SHOT: спрос на "мёд для потенции" в России вырос на 400%

Этим летом русские мужчины массово приобретают экзотический мёд для потенции с Востока. Продукт, содержащий опасные для здоровья вещества, поднял спрос на 400%.

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