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Суровая русская дипломатия

Суровая русская дипломатия

Стоит обратить пристальное внимание на заявления заместителя министра иностранных дел России Сергея Алексеевича Рябкова.

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Комментарии
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Часовщик
Главное,что-бы слова подтверждались делами.А то предыдущие, нас опять обманули,уже достали.
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9 час.
vagas Karlito
Кстати интересный казус! Финны были нейтральными долго и успешно! Как только НАТО понадобились они  как заноза в попе,-нейтралитет был благополучно  похерен! Не понимаю ,каким образом можно вообще верить всем этим политикам говорящих о нейтралитете дуркаины! Это просто немыслимо совсем!
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8 час.

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