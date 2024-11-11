Суровая русская дипломатия

vagas Karlito

Кстати интересный казус! Финны были нейтральными долго и успешно! Как только НАТО понадобились они как заноза в попе,-нейтралитет был благополучно похерен! Не понимаю ,каким образом можно вообще верить всем этим политикам говорящих о нейтралитете дуркаины! Это просто немыслимо совсем!