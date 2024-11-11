Стоит обратить пристальное внимание на заявления заместителя министра иностранных дел России Сергея Алексеевича Рябкова.
Суровая русская дипломатия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Часовщик
Главное,что-бы слова подтверждались делами.А то предыдущие, нас опять обманули,уже достали.
Ответить
9 час.
vagas Karlito
Кстати интересный казус! Финны были нейтральными долго и успешно! Как только НАТО понадобились они как заноза в попе,-нейтралитет был благополучно похерен! Не понимаю ,каким образом можно вообще верить всем этим политикам говорящих о нейтралитете дуркаины! Это просто немыслимо совсем!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии